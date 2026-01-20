20日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7042枚だった。うちコールの出来高が3580枚と、プットの3462枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の497枚（26円安49円）。プットの出来高トップは4万5000円の276枚（59円高181円）だった。 コールプット 出来高前