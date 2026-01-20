20日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2201枚だった。うちプットの出来高が1856枚と、コールの345枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の140枚（変わらず1円）。コールの出来高トップは6万5000円の54枚（14円安35円）だった。 コールプット 出来高前日