20日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は21枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万3500円の2枚（2195円）だった。プットのの合計出来高は17枚。プットの出来高トップは5万3000円の10枚（2680円）だった。 コールプット 出来高前日比