年明け以降、全国で被害が相次いでいる、「ニセ社長詐欺」。社長の名前を名乗るメールが突然届き、文面には「至急、LINEでグループを作成してほしい」といった指示が書かれていることから始まります。指示通りにLINEグループを作成すると、「経理担当者をグループに誘うよう」指示され、「支払金がある」として、指定された口座への入金を指示されるのが典型的な流れです。