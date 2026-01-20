ギネス世界記録公式サイトが1月19日に発表したところによると、中国各地から集まった6人の若者が、上海市嘉定区の上海自動車展示センターで、新しく設計されたResearchモデルの紙飛行機を使い、「紙飛行機の最長飛行距離」の世界記録88．318メートルを破り、新たな世界記録98．43メートルを樹立しました。ギネス公式サイトによると、「紙飛行機の最長飛行距離」の世界記録挑戦規定は、標準A4用紙を使用し、補助装置なし（参加者が