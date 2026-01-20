PUFFYが、デビュー日となる5月13日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、30周年記念ライブ『One Night “Birthday” Carnival』を開催する。1996年5月13日に、シングル「アジアの純真」（作詞：井上陽水／作曲・編曲：奥田民生）で鮮烈なデビューを飾ってから、今年で30周年を迎えるPUFFY。豪華な作家陣による楽曲の数々を、飾らないキャラクターの2人が披露するアニバーサリーライブとなる予定。【写真】ヒグチユウコ氏が描き下ろし