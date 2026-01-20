BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE（通称：ラスピ）』から誕生したRUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMによる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、22日発売の美容師『美的』（小学館）に登場する。【別カット】ユニット撮影も！個性あふれるSTARGLOW5人は、KANONの「みんなで編集部の皆さんにあいさつするぞ！」というかけ声で、一列に並んであいさつ。6ページにわたる特集では、平均年齢が10代とは