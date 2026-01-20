映画『純愛上等！』（2月13日公開）のW主演を務める俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が、22日発売の雑誌『JUNON』3月号臨増版（主婦と生活社）の表紙と裏表紙を飾る。【表紙カット】レザーでクールに！山中柔太朗＆高松アロハ共演した映画、映画限定ユニットとして主題歌を務める「LOVE 2000」の裏話などについても2人は語った。高松が「柔くん（山中）とは3回目の共演だけど、じっくり話せ