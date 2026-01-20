在日ロシア通商代表部元職員らによる不正競争防止法違反事件の構図首都圏の工作機械メーカーから機密情報を引き出したとして、警視庁公安部外事1課は20日、不正競争防止法違反（営業秘密開示）容疑で、いずれも30代男性の在日ロシア通商代表部元職員＝ロシア国籍＝と、メーカー元社員を書類送検した。捜査関係者によると、元職員はロシア対外情報局（SVR）で科学技術情報を収集するグループ「ラインX」の所属とみられ、既に出国