俳優の川崎麻世（62）が20日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優とのレアなツーショットを公開した。「GACKTの新年会ではじめましての竹内涼真くん」とつづり、俳優の竹内涼真とのツーショットをアップ。「亀田興毅くんの紹介で共通の友達がいる事も知った」と明かした。「興毅が嫌がるスリーショット」とも記し、亀田氏とのスリーショットも。「“俺だけチビやん”だって。俺182cmあるが竹内涼真くんめっちゃ身長が高く