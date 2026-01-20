1月16日、中村倫也主演の連続ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）の世帯視聴率が、4.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）だったことがわかった。TBS系の「金曜ドラマ」枠の初回としては、事実上の最低水準と受け止められているという。「金曜ドラマは1972年に始まり、1987年まで続いた後、1989年に復活しました。以降は毎クール放送され、200作以上が制作されてきた伝統の枠です。直近で初回放送の視聴率が低かったのは、