ベーカリー＆パティスリー「ねこねこ」が、スペイン発のアートキャンディ専門店「PAPABUBBLE（パパブブレ）」とコラボレーションした第2弾アイテムを、1月22日（木）から発売する。ねこをモチーフにしたキャンディなど、“猫の日”（2月22日）に向けた限定商品が登場する。「ねこねこ×PAPABUBBLE」コラボ第2弾発売！こねこをモチーフにした新作キャンディが登場「ねこねこ×PAPABUBBLE」コラボ第2弾発売！こねこをモチーフにし