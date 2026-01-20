【モデルプレス＝2026/01/20】タレントの安田美沙子が1月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男が作ったという手料理を公開した。【写真】43歳2児の母タレント「栄養もばっちり」野菜たっぷり入った長男の手料理公開◆安田美沙子、長男の手作りナムルを披露安田は「長男が作ったナムル」とつづり、食卓に並んだ一皿の写真を公開。ほうれん草やもやし、パプリカ、しめじなどが合わさった彩り豊かな一品を紹介している。◆