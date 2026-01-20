【モデルプレス＝2026/01/20】SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組「THE LAST PEACE（ラスピ）」から誕生した新グループ・STARGLOW（スターグロウ）が、1月22日発売の美容誌「美的」3月号（小学館）に初登場する。【写真】BMSG新星、平均年齢10代とは思えないオーラ放ったショット◆BMSG新星STARGLOW「美的」初登場デビューシングル「Star Wish」を引っさげ、1月21日にデビューを果たす5人が、デビュー翌日に発売の「美的」で本