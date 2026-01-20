スマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、コンパクトサイズのポータブルプロジェクター「Nova（ノヴァ）」を2026年1月19日（月）に発売しました。実売価格は3万9900円（税込）。 「Nova」（Cloud Ash、Soda Blue） 記事のポイント コンパクトサイズのプロジェクターは、家中どこでも持ち運んで天井や壁に映像を投写できるので様々なシーンで活用できます。また、バッテリー内蔵タイプなので屋外での