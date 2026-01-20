パーカーは着こなしが難しくてカジュアルすぎてしまう……。そんなミドル世代に向けて、パーカーを大人っぽく着こなすコツを解説。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんをお手本に、周りと差がつくサマ見えコーデをご紹介します。洗練されたモノトーンスタイルや女性らしいスカートコーデなど、今すぐ真似できる着こなしをピックアップしました。 クラシ