今回は知人のA子さんに聞いた、娘夫婦との同居トラブルをご紹介します。楽しみだったはずの孫との同居生活が、まさかこんなストレスフルな日々になるなんて……。実家依存が止まらない娘に振り回されたA子さんを救ったのは、意外な出来事でした。 「意識高い系」育児のスポンサーは祖父母！？ 数年前、A子さんの娘さんが年子のお子さんを出産しました。年子育児は想像以上に過酷だということで、A子さん夫婦が暮らす実家