マスク資料 香川県教育委員会は、インフルエンザによる影響で1月21日から新たに小・中学校3校が学級閉鎖の措置を取ります。20日から実施の6校からは減少しています。 地域別ではさぬき市の中学校1校と高松市と綾川町の小学校各1校です。