資料マスク 岡山市によりますと、1月20日、市内の幼稚園、小学校、中学校合わせて３つの施設で新たに34人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。このうち幼稚園（1月21日～23日）が学年閉鎖、小学校（1月21日～23日）と中学校（1月21日～22日）が学級閉鎖の措置をとります。 今シーズン20日までの欠席者数は合わせて5646人となり、昨シーズンの同時期に比べて5倍以上となっていま