死んだインターネット理論とは、「インターネットに占める人間の有機的な活動が減少し、ボットやアルゴリズムによる自動生成コンテンツに取って代わられている」とする理論です。プログラマーのドミトリー・クドリャフツェフ氏が、「ソーシャルニュースサイトのHacker NewsでAIが当たり前のようにチャットしており、自分たちが死んだインターネット理論に到達したと気付いた」と報告しています。Dead Internet Theory - Dmitry Kud