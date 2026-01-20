馬トク報知では、今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタートする。今回のアメリカジョッキークラブカップ編では、前年のダービー馬、スペシャルウィークが２着のサイレントハンターに３馬身差をつけ、貫禄の勝利を飾った１９９９年。同馬にとってはキャリアで唯一、主戦の武豊騎手以外で勝ったレアなレースだった。見たか、これがダービー馬の実力だ。スペシャルウィークはスローペースにも全くお構い