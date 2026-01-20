巨人の育成ドラフト３位・松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝が２０日、Ｇタウンで行われた新人合同自主トレに参加。ブルペンで竹丸、田和、山城のドラフト上位３投手の球を受けた。大卒、社会人出身とスキルを積んだ投手らの球を受け「上のレベルの選手の球を受けさせてもらって、自分はやっぱりまだまだだなと思いました」と自分の実力不足を痛感した。特に、竹丸の球については「えぐいなって。たぶん、竹丸さんはマックス