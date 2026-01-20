◆大相撲初場所１０日目（２０日、東京・両国国技館）西幕内１３枚目・友風（中村）が西１４枚目・御嶽海（出羽海）をはたき込みで下し４勝６敗とした。土俵際の攻防。友風の得意のはたき込みに御嶽海が腹から落ちた。軍配は御嶽海に上がったが、「残ったという感触はありました。軍配が向こうだったので、物言いが付くなと思いました。昨日の物言いは（自分が）早いと思いましたが、昨日より圧力をかけることができましたから