◆トレーニングマッチ（４５分×３本）鹿島１―０岡山（２０日・宮崎市内）鹿島はＪクラブとの初の対外試合となる岡山戦を４５分×３本の形式で行い、ＦＷ徳田誉のゴールで１―０で勝利した。＊＊＊数字上は勝利となったものの、鬼木達監督は「これだけミスが多いとサッカーにならないって話は選手にしました」と振り返り「（チームが）始まったばかりの時はいろいろなものが抜け落ちているところもあるので。今日で