◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日両国国技館）平幕の2敗対決は東前頭14枚目の獅司（29＝雷部屋）が西7枚目の藤ノ川（20＝伊勢海部屋）を押し倒し給金を直した。立ち合いすぐに藤ノ川が右を差し、肩すかしを打ちながら回り込む。土俵際から獅司は相手の突きに対処しながら右をのぞかせて逆襲。相手に右腕をたぐられかけても、そのまま圧力を加えて土俵下へ吹っ飛ばした。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元関脇・嘉風の