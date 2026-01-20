知人女性につきまとい、女性の車に傷をつけたなどとして、茨城県警は１５日、坂東市議の石山実容疑者（６３）（坂東市長谷）をストーカー規制法違反、器物損壊の両容疑で逮捕した。容疑を否認しているという。発表によると、石山容疑者は昨年１１月１日午後４時頃、つくば市内の駐車場で、県西地域居住の６０歳代知人女性の関係先に押しかけるなどストーカー行為をし、女性の乗用車の側面に剥離（はくり）剤のようなものをかけ