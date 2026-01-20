県内は２５日頃にかけて、山沿いだけではなく、平地でも大雪となる所がある見込みです。中越では、２１日夜のはじめ頃から大雪による交通障害に警戒が必要です。２０日午後４時３１分、新潟地方気象台は「大雪に関する新潟県気象情報」を発表しました。発表によりますと２０日は冬型の気圧配置がしだいに強まり、２１日から２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３