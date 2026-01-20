2026年4月3日から5日まで横浜を舞台に開催される『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』の、第2弾アーティスト10組と各会場の日割りが公開された。 （関連：“日本発音楽フェス”の海外展開はなぜ続く？『サマソニ バンコク』『CENTRAL』から考えるアジア市場の可能性） 新たに発表された出演アーティストは、新しい学校のリーダーズ、amazarashi、Awich、ORANGE RANGE、CANDY TUNE