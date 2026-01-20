２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に出場するカーリング女子日本代表フォルティウスのメンバーが２０日、札幌市の秋元克広市長（６９）を表敬訪問した。チームとしては初の五輪に向け、司令塔の吉村紗也香（３３）は「積み上げてきたのもを精いっぱい発揮したい」と意気込みを口にした。日本代表の公式ウェアを身にまとい札幌市役所を訪れたフォルティウスの５選手。１８日には千葉県で行われたＴＥＡＭＪＡＰＡＮの壮行