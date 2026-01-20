広島・新井貴浩監督が２０日、都内のホテルで開催された１２球団監督会議に出席し、今季からリクエストにおいて導入予定のリプレーセンター（仮称）を歓迎した。この日の会議でＮＰＢから説明を受け「今までが公平性に欠けていたとは思わないけど、今まで以上に公平性が担保される」と支持した。リプレーセンター（仮称）は都内のＮＰＢ事務局内に設置され、複数人が映像を検証する。オープン戦でテスト導入される。