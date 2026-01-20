警察車両の赤色灯兵庫県警は20日、自宅を訪れた同僚の女性警察官に性的暴行をしたとして、不同意性交の疑いで南但馬署の巡査長岡坂拓朗容疑者（25）＝同県朝来市＝を再逮捕した。交番のトイレなどにスマートフォンを設置し、複数人を盗撮したとする性的姿態撮影処罰法違反の罪で起訴されている。再逮捕容疑は昨年11月15日午前1時15分〜5時10分ごろ、自宅で寝ていた同僚女性（24）に対し、同意なく下半身を触るなどした疑い。県