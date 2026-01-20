内閣府が20日発表した国民経済計算によると、家計の資産残高は2024年末時点で前年末比3.7％増の3554兆4千億円となった。増加は6年連続で、比較可能な1994年以降で最高だった。株高に加え、地価上昇で土地の評価額が上がったことが寄与した。家計は一般家庭や自営業者などの合計。家計の資産残高の項目別では、金融資産が3.7％増の2263兆3千億円。このうち現金・預金は0.6％増、株式を含む持分・投資信託受益証券が12.0％増だっ