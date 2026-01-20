弁護士の菊地幸男氏（68）が20日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。19日の高市早苗首相の会見についてコメントした。菊地氏は「高市総理でいいのかどうなのか、ということを問うというのであれば、総裁選が終わった直後に解散すればいいわけですよね。『私が総裁選で勝利しました。国会で指名されました』で、そのときにやればいい。連立の枠組みが変わって、公明党から維新に変わった。これでいいのかどうなの