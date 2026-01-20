1000万円が奪われた強盗事件で、警察が新たに19歳の男を逮捕しました。現場での指示役とみられます。逮捕されたのは神奈川県に住む19歳の会社員の男で、2025年12月22日未明、すでに逮捕されている17歳の少年3人と共謀し、静岡・長泉町の店舗兼住宅に押し入り、80代の夫婦をテープで縛って夫にけがをさせた上、現金約1000万円を奪った疑いが持たれています。警察によりますと、男は少年3人の知人で、現場に横付けされた車に乗り、3