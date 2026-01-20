国内の工作機械メーカー関連会社の機密情報を不正に入手したとして、ロシア人スパイの男と日本人の元社員が警視庁公安部に書類送検されました。警視庁公安部によりますと、在日ロシア通商代表部の元職員で、ロシア人の男と国内の工作機械メーカー関連会社の元社員の男性は、2024年11月と去年2月、男性が勤めていた会社の新商品に関する開発情報などの機密情報を不正に入手した疑いがもたれています。警視庁公安部が、2人の動きを把