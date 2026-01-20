お笑いコンビ、博多華丸大吉の博多大吉（54）が20日、NHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。所ジョージに学んだことを明かした。番組では「怒りのコントロール」についてトーク。ゲストの青木さやかは、言葉遣いや表現を意識的に変えることで怒りを緩和させる努力をしていると語り「だから敬語を使うことが多くなりましたね。子どもとかに対してもできるだけ敬語で話すとか」と経験を踏まえた。鈴木奈緒子アナウンサ