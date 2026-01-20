【モデルプレス＝2026/01/20】お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が20日までに、オフィシャルブログを更新。ひと回り以上年下の妻との夫婦ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】45歳吉本芸人、ひと回り以上年下妻との2ショット◆ノンスタ井上裕介、妻の誕生日を祝福17日、井上は「今日は奥さんの誕生日」と題してブログを更新。「1月17日は奥さんの誕生日 ハッピーバースデー！！！」と喜びいっぱいにつづり