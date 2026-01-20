JR高山線は20日午後3時35分ごろから、岐阜県下呂市の飛騨金山駅から下呂駅の間の上下線で一時運転を見合わせました。 JR東海によりますと、下呂市の焼石駅と下呂駅の間で倒木があったためで、運転再開は午後5時18分でした。