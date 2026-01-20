UCC上島珈琲は、コーヒー豆を丸ごと使用した“食べるコーヒー”「YOINED(ヨインド)」の体験価値を拡張する取り組みとして、ラグジュアリーホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」とのコラボレーションを開始した。ホテル35階のバーを舞台に、「YOINED」とオリジナルカクテルのペアリングを提供する。ラグジュアリーホテルとの協業で体験型の展開に踏み込み、発売3年目に業務用・バー領域へ活用シーンを広げた。「YOINED」は