【新華社成都1月20日】中国四川省遂寧市では、中国送電大手、国家電網傘下の国網四川遂寧供電が厳しい寒波に備えて、故障指示器とドローンによる自動巡視システムを連動させ、配電網の故障箇所の特定にかかる時間を大幅に短縮し、電力の安定供給を最大限に確保している。（記者/盧宥伊）