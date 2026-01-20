2026年春夏コレクションで初披露された「ディオールシガール」バッグは、ディオールのヘリテージを現代的に昇華させた注目の新作です。クチュールから着想を得た立体的なフォルムと、洗練されたカラーパレットが織りなす存在感は、装いに静かな強さと女性らしさを添えてくれます。日常に寄り添いながらも、持つだけで特別な気分へ導くその魅力を、じっくりと紐解きます。 クチュールド