関係省庁担当者と面会する「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」の井上洋子代表（右から2人目）＝20日午後、国会戦時中の水没事故で朝鮮人を含む183人が犠牲になった山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」を巡り、昨年8月に人骨を回収した「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」が20日、関係省庁の担当者と面会した。同会の井上洋子代表は、日韓が協力してDNA型鑑定を進める方針を評価し「早くご遺族に遺骨をお返しできるようにしてほし