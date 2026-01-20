タレントの鈴木奈々（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。月1で食事に行くほど仲良しな人気芸人とのツーショットを披露した。「写真は川村エミコさんと」と記し、お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコとのツーショットをアップした。「仲良しですめちゃめちゃ優しい先輩です」とつづり、「月一でご飯会してます」と明かした。この投稿に、ファンからは「かわいい」「羨ましいです」「素敵です」などのコメントが