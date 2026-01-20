警察と消防によりますと、きょう午後4時ごろ、愛知県みよし市三好町で「火と黒煙が見える」と通報がありました。 【画像を見る】｢火と黒煙が見える｣ 愛知･みよし市で火事 延焼中 燃えているのは倉庫か 燃えているのは倉庫とみられ、消防車など17台が出動し消火活動にあたっています。けが人がいるかどうかなどは分かっていません。