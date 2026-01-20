カリスマ美容師として知られるOCEAN TOKYOの高木琢也氏（40）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。人気モデルについて伝えた。高木氏は「毛穴ないの？」と泣き笑いの絵文字を添え、モデルの鈴木えみ（40）の写真をアップ。ハッシュタグで「実物もないのよ」「なんなの」「本当に綺麗」と添え、「今年もよろしくお願いします」とつづった。これを受けて鈴木本人が「ないよ」と返信すると、16年に亡くなった第58代横綱