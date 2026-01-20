タイから覚醒剤およそ6キロを輸入したとして27歳の男が逮捕されました。税関や警察によりますと、逮捕された岡本隆也容疑者は去年9月、タイからの国際便で那覇空港に持ち込んだスーツケース2つに、覚醒剤およそ6キロ、末端価格でおよそ3億4千万円相当を隠し、営利目的で輸入した疑いが持たれています。覚醒剤は菓子などの容器に小分けにして隠されていたということで、那覇空港での押収量としては、過去最多となります。警察は容疑