普段なら気にも留めない一言が、ある状況では強烈に心に残ることがあります。漫画家のおたみさんが描いたそんな「言葉のインパクト」が印象深い作品『中3の担任の衝撃的な言葉』と『お会計で泣き出した女の子』が、SNSで話題を集めています。【漫画】『中3の担任の衝撃的な言葉』と『お会計で泣き出した女の子』（全編を読む）『中3の担任の衝撃的な言葉』は、作者が中学3年生の受験期に体験した出来事を描いた作品です。ある日、