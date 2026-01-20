秋田地方気象台は「大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時23分に発表しました。県内では強い冬型の気圧配置の影響により、大雪となる所がある見込みです。21日未明から25日ごろにかけて、大雪に注意・警戒してください。＜概況＞日本付近は25日ごろにかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に、21日夜から22日にかけて、東北地方の上空約5,000メートルには氷点下42度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。このため、