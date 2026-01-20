カンボジアにある中国大使館は19日、中国人が同国で消息不明になる事案が依然多発しているとして注意を呼び掛けた。中国メディアの央広網が伝えた。同大使館によると、今月16日、中国とカンボジア両国の共同努力の下、カンボジアで行方不明になっていた中国人が中国国内の国境地域で身柄を確保された。この人物は特殊詐欺に関与するためカンボジアに密入国し、その後、中国に不法に戻っていたという。同大使館は「現在、カンボジア