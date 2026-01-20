中国で「生分解性プラスチック製レジ袋」の新国家基準がこのほど発表されました。2027年1月1日から正式に実施されます。新基準のレジ袋は、生分解性樹脂を主原料として製造され、人々の日常生活に便利な環境保護代替製品です。生分解性プラスチック製レジ袋の現行国家基準は2019年に発表されましたが、製品生産技術の向上や検査、市場監督管理のニーズの変化に伴い、この基準もそれに応じて改訂、整備されました。新基準は生分解性